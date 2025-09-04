Балконы и входные группы взрослой поликлиники обновят в Чехове

Капитальный ремонт взрослой поликлиники на улице Пионерская завершится осенью текущего года. Рабочие уже покрасили фасады и стены коридоров, переложили кровлю, а также обновили проезды, пешеходные коммуникации и парковки.

Сейчас сварщики и слесари собирают новые навесы и козырьки над балконами, плиточники приводят в порядок площадки и ступени входных групп, укладывая новую прочную и красивую облицовку. Кроме того, рабочие монтируют внутренние инженерные коммуникации и сети водоснабжения, обновляют стены, потолки, полы и окна, а также вывозят остатки строительных отходов после фасадных работ.

Работы проводит компания «СпецГазСтрой» под контролем «Дирекции заказчика капитального строительства» в рамках региональной программы «Ремонт и обустройство участков территорий объектов здравоохранения Московской области». Завершить ремонтные работы планируют в концу третьего квартала 2025 года.