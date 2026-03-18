Балконы 60 многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали в феврале

Разграничение ответственности за содержание балконов в многоквартирных домах часто вызывает вопросы у собственников жилья. В соответствии с законодательством, несущие стены и балконные плиты относятся к общедомовому имуществу.

Контроль за их состоянием находится в зоне ответственности управляющих организаций.

Кровля, козырьки, парапет, остекление, а также внутренняя отделка — собственность владельца квартиры, и поддержание их в надлежащем состоянии ложится на его плечи.

Управляющие организации обязаны на регулярной основе проводить осмотры общего имущества, чтобы вовремя выявлять дефекты и планировать ремонтные работы. Такие осмотры проводят два раза в год — весной и осенью. При этом инициатива проведения внеочередного осмотра может исходить и от собственника, если у него возникли опасения за состояние балконной плиты.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что только в феврале коммунальные службы региона устранили неисправности балконов и лоджий более чем в 60 многоквартирных домах.

Ремонт, в частности, провели в доме № 8 на улице Яганова в Балашихе, доме № 6 на улице Адмирала Кузнецова в микрорайоне Купавна, доме № 6 на Садовой улице и доме № 35 на Первомайской улице в Ступине.

В случае обнаружения признаков аварийного состояния балконных плит следует незамедлительно обращаться в управляющую организацию. Направить заявку можно также через Единую диспетчерскую службу на региональном портале ЕДС МО.