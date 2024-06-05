Балетную школу построят в Апрелевке в 2026 году

Школу с хореографическим уклоном на 550 мест продолжают возводить в жилом комплексе «Парк Апрель» в Наро-Фоминске. Ее строительство планируется завершить в 2026 году.

Для экс-солистки Большого театра, потомственной балерины Марии Володиной строительство в Апрелевке школы с балетным уклоном — личная история. В этих краях прошли ее детские годы, а теперь на одном из бывших пустырей появится уникальное учебное заведение.

«Хочу, чтобы новые поколения приобщались к искусству танца и не просто танцевали, двигались красиво, были с осанкой, а чтобы они имели возможность получить профессиональное образование. Поэтому эта школа уникальная и спасибо всем, кто принимает в этом участие», — поделилась Мария Володина.

В основание школы заложена «капсула времени» с посланием тем, кто откроет ее ровно 50 лет спустя — 30 мая 2074 года.

Окончание строительства балетной школы в Апрелевке запланировано на 2026 год. Также в ближайших планах застройщика — начало строительства на территории ЖК «Парк Апрель» нового детского сада.

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