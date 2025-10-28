Балетная студия из Подольска победила на Всероссийском фестивале-конкурсе

Подольчанки исполнили фрагменты из балетов «Марко Спада», «Баядерка», «Эсмеральда». Диплом лауреата I степени в номинации «Современный танец» студия получила за номер «Искупление», в номинации «Эстрадный танец» — за исполнение произведения «Роза пустыни». Также им вручили диплом лауреата II степени в номинации «Классический танец» за вариацию из балета «Дон Кихот» и номер «Медный всадник».

Коллектив Дворца культуры «Октябрь» получил специальный приз за сохранение традиций и наследия классического танца и грант на поездку в хореографический лагерь. К конкурсу участниц готовила педагог Елена Николаева.