Балетная студия из Подольска победила на Всероссийском фестивале-конкурсе
В Пятигорске завершился VIII Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Контрасты». Балетная студия «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь» получила диплом Гран-при в номинации «Классический танец».
Подольчанки исполнили фрагменты из балетов «Марко Спада», «Баядерка», «Эсмеральда». Диплом лауреата I степени в номинации «Современный танец» студия получила за номер «Искупление», в номинации «Эстрадный танец» — за исполнение произведения «Роза пустыни». Также им вручили диплом лауреата II степени в номинации «Классический танец» за вариацию из балета «Дон Кихот» и номер «Медный всадник».
Коллектив Дворца культуры «Октябрь» получил специальный приз за сохранение традиций и наследия классического танца и грант на поездку в хореографический лагерь. К конкурсу участниц готовила педагог Елена Николаева.