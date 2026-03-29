Балетная студия «Дебют» провела отчетный концерт в Серпухове
29 марта на базе Дворца культуры «Россия» прошел отчетный концерт образцового коллектива «Балетная студия „Дебют“». Юные балерины представили свои лучшие номера классического танца.
Балерины занимаются во Дворце культуры почти с самого его основания. Первым руководителем, заложившим основы классического танца в Серпухове, стала Людмила Николаева. Эстафету педагогического мастерства в разные годы принимали Георгий Тарасов, Кахраман Насиров, Виктор Астальцев и Галина Раманцева.
Светлана Косарева пришла учиться в студию в 1985 году, а в 1997-м, будучи студенткой Московского государственного университета культуры и искусств, вернулась в коллектив балетмейстером. Еще одна выпускница студии Евгения Силаева стала преподавателем.
Сейчас в балетной студии занимаются 70 воспитанников от четырех лет. За плечами коллектива — сотни наград с различных конкурсов и фестивалей.