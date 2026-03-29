Балетная студия «Дебют» провела отчетный концерт в Серпухове

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

29 марта на базе Дворца культуры «Россия» прошел отчетный концерт образцового коллектива «Балетная студия „Дебют“». Юные балерины представили свои лучшие номера классического танца.

Балерины занимаются во Дворце культуры почти с самого его основания. Первым руководителем, заложившим основы классического танца в Серпухове, стала Людмила Николаева. Эстафету педагогического мастерства в разные годы принимали Георгий Тарасов, Кахраман Насиров, Виктор Астальцев и Галина Раманцева.

Светлана Косарева пришла учиться в студию в 1985 году, а в 1997-м, будучи студенткой Московского государственного университета культуры и искусств, вернулась в коллектив балетмейстером. Еще одна выпускница студии Евгения Силаева стала преподавателем.

Сейчас в балетной студии занимаются 70 воспитанников от четырех лет. За плечами коллектива — сотни наград с различных конкурсов и фестивалей.

