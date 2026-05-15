Балет «Карабас-Барабас» представят в музее-заповеднике П. И. Чайковского

17 мая Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В. М. Гордеева представит новую версию балетной сказки «Карабас-Барабас». Мероприятие состоится на сцене концертно-выставочного комплекса музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину.

По словам Министерства культуры и туризма Московской области, одноактный балет «Карабас-Барабас» поставлен художественным руководителем театра «Русский балет» Вячеславом Гордеевым в рамках творческой программы «Подари балет детям».

«Мы стремимся сделать классический балет доступным и интересным для юных зрителей, увлечь их танцевальной атмосферой сказки», — отмечает народный артист СССР, художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

Музыкальная основа постановки включает произведения П. И. Чайковского, Л. Делиба, Р. Дриго, К. Хачатуряна, И. Штрауса-сына. Сочетание знакомых мелодий создает особую атмосферу праздника. На сцену выйдут молодые артисты театра «Русский балет», партию Карабаса-Барабаса исполнит Сергей Емельянов.

Несмотря на легкость для детского восприятия, спектакль наполнен сложнейшей хореографией, требующей от исполнителей виртуозного мастерства и артистизма. В постановку включены фрагменты работ выдающихся мастеров, таких как Мариус Петипа, Александр Горский, Генрих Майоров и братья Легаты.

Начало спектакля запланировано на 15:00. Подробную информацию и билеты можно найти на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.