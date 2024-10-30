Балет «Девушка и дракон» представят в Губернском театре 30 октября

Фото: Московский областной государственный академические театр "Русский балет"

Новую редакцию балета «Девушка и дракон» по мотивам древней китайской легенды представят на сцене Губернского театра 30 октября. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали подробности.

Балет создан в творческом сотрудничестве российских и китайских деятелей искусств. Музыку написал Цзо Чжень Гуань, автором либретто и постановщиком выступил народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Стилистику китайского танцевального искусства он мастерски соединил с классической техникой русского балета. Грим и костюмы разработали мастера из Поднебесной.

«Сотрудничество с китайскими деятелями культуры, гастроли, творческие обмены служат укреплению дружественных и культурных связей между нашими странами. Укреплять понимание стран и народов можно не только дипломатическим путем, но и культурными событиями», — отметил худрук Московского областного государственного академического театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

В спектакле примет участие почти вся труппа театра.

Полную афишу культурных событий Подмосковья можно найти на портале welcome.mosreg.ru. Там же уже сейчас есть предложения от отелей по празднованию предстоящего Нового года.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте