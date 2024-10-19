Балерина Анастасия Волочкова представит благотворительное шоу в Коломне

Выступление известной российской балерины Анастасии Волочковой пройдет в Коломне. Благотворительное шоу «Одержимость» расскажет об истории маленькой девочки, мечтавшей о сцене.

Шоу состоится во Дворце культуры «Тепловозостроитель» 22 октября. В нем Анастасия Волочкова расскажет историю своей жизни.

По сюжету маленькая девочка, мечтавшая стать балериной, узнает, какую цену придется за это заплатить. В шоу покажут любовь и радость, предательство и разочарование.

Мероприятие будет благотворительным. Бесплатные пригласительные можно получить в кассе Дворца культуры сегодня до восьми часов вечера и завтра, 20 октября, с 16.00 до 19.00 часов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».