Балерина Анастасия Волочкова представила постановку «Сцена моя» в Солнечногорске

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова показала свою авторскую постановку «Сцена моя» в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. В программу вошли хореографические и вокальные композиции, поэтические выступления и эпизоды из шоу «Одержимость», которые зрители встретили с восторгом.

Вечер открылся премьерным номером «Балерина и олигарх», поставленным Марчелом Абаби. Он выступил в дуэте с Анастасией Волочковой и стал хореографом постановки. По словам артистки, этот танец позже войдет в новый драматический спектакль, над которым сейчас идет работа.

«Мы станцевали его в Солнечногорске впервые. Я счастлива, что именно в этом городе у меня случилась такая премьера. Я очень люблю Солнечногорск. Это солнечный город по атмосфере, людям, которые здесь живут. Не могу сосчитать, сколько раз я уже выступала на этой площадке, и всегда прием публики — просто сногсшибательный: после каждого номера мне бурно аплодировали и кричали, как меня любят», — сказала заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова.

Как отметила балерина, каждый номер программы отражал ее личные эмоции и внутренние переживания, которые она стремилась передать зрителям.

В благотворительном вечере вместе с Анастасией Волочковой приняли участие чемпионы по бальным танцам Эдмон и Эдита Григорян, а также юные артисты коллектива «Виктория». Такое сотрудничество стало частью традиции балерины выступать совместно с местными талантами.

«От лица главы Солнечногорска Константина Михалькова выражаю благодарность великой балерине и прекрасной женщине Анастасии Волочковой, которая вновь выступила с благотворительным творческим вечером в нашем доме культуры. Это огромное событие и бесценный подарок для жителей городского округа, которые в очередной раз с большим теплом восприняли ее приезд», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

В завершение программы состоялась автограф-сессия, где гости смогли сделать совместные фотографии с примой российского балета.