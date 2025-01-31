Балашиху наградили за лучшее управление спортом в Подмосковье

На коллегии министерства спорта Московской области городской округ Балашиха был награжден за достижения в области физической культуры и спорта, став призером в номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культурой и спортом». Это признание стало итогом значительных успехов, достигнутых в последние несколько лет.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что округ добился значительных изменений в спортивной инфраструктуре. «Мы капитально отремонтировали крупнейшие спортивные объекты — стадионы „Метеор“, „Труд“ и „Орион“, построили новые сооружения с привлечением инвесторов и обустроили открытые спортивные площадки в наших парках», — прокомментировал Юров.

С 2021 года в Балашихе активно внедряется цифровая платформа АИС «Мой спорт», которая значительно улучшает работу муниципальных спортивных школ. Платформа уже охватывает спортивные школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина и «Метеор», а также спортивную школу «Орион». В системе зарегистрировано более 130 тренеров и свыше тех тысяч спортсменов, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности.

С 2024 года на базе двух спортивных объектов Балашихи будет реализован пилотный областной проект «50 умных ФОК». Этот проект направлен на интеграцию искусственного интеллекта в управление спортивными объектами, что позволит анализировать загрузку физкультурно-оздоровительных комплексов и контролировать посещаемость спортсменов.