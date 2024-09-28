Казанскую икону Божией Матери доставят для поклонения в Балашиху 21 октября

С 21 по 23 октября жители Балашихи смогут принять участие во Всероссийском молебне о Победе с принесением чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Святыня будет пребывать в Богородице-рождественском кафедральном соборе города Орехово-Зуево.

Общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери началось по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мае 2024 года. Чудотворный образ посетит десятки городов России, где будут организованы молебные пения о победе и крестные ходы с иконой.

Комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь выступает организатором Всероссийского молебна о Победе. Верующие смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой.

Принесение святыни в Балашихинскую епархию состоится 21 октября в 16:00. Икона будет находиться в Богородицерождественском кафедральном соборе до 14:00 23 октября по адресу: город Орехово-Зуево, улица Володарского, 20/1.

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