Рации и дизельный отопитель отправили из Балашихи в зону СВО

Жители городского округа Балашиха Московской области организовали очередной сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Инициативу поддержали местные власти и общественные организации, призывающие всех неравнодушных жителей присоединиться к акции.

Согласно полученной информации, в новую партию гуманитарной помощи вошли такие необходимые для военных предметы, как рации и дизельный автономный отопитель. Сбор и отправку груза в зону СВО осуществляли председатель Общественной палаты округа Елена Жарова и заместитель главы муниципалитета Михаил Объедков.

«Огромная благодарность всем неравнодушным жителям за поддержку и благотворительную помощь. Поддержка воинов и их семей остается важной задачей для нас всех», — отметила Елена Жарова.

В Балашихе продолжают работать три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи, где жители могут оставить свои пожертвования. Кроме того, все желающие могут стать волонтерами и помочь в этой важной работе, связавшись с Региональным ресурсным центром «Волонтеры Подмосковья».

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