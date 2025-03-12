Балашихинский роддом примет участие в форуме «Гнездо-2025»

15 марта в Москве пройдет II Информационный эксперт-форум для будущих родителей «Гнездо-2025», организованный Междисциплинарной ассоциацией специалистов репродуктивной медицины и Российским университетом дружбы народов. На нем лучшие эксперты, включая акушеров-гинекологов, генетиков, неонатологов, педиатров и психологов, поделятся своими знаниями и рекомендациями.

Врач акушер-гинеколог из Балашихи Михаил Кудрявцев отметил, что многие будущие родители задаются вопросами о выборе родильного дома, подготовке к родам и уходу за новорожденным.

«На форуме мы расскажем подробнее о нашем родильном доме, специалистах и условиях, а также ответим на все волнующие вопросы», — добавил Кудрявцев.

Посетители форума смогут лично пообщаться со специалистами Балашихинского роддома и узнать о его оснащении. В программе также предусмотрен увлекательный интерактив для будущих пап, где они смогут ощутить на себе настоящие схватки.