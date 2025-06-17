Балашихинский прокурор Дмитрий Девятко провел встречу с предпринимателями

Городской прокурор Балашихи Дмитрий Девятко провел прием предпринимателей с руководителем общественной палаты бизнес-омбудсмена Анатолием Шестаковым. Они ответили на вопросы жителей об ограничении прав.
Прием прошел в торгово-промышленной палате округа, рассказали в прокуратуре. В ходе встречи рассмотрели семь вопросов, связанных с ограничением прав субъектов предпринимательской деятельности.
Все жители получили ответы и подробные разъяснения законодательства. По письменному обращению организовали проверку, прокуратура взяла ее на контроль.
Дмитрий Девятко также обсудил с предпринимателями практику прокурорского надзора в сфере защиты прав.
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