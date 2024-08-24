Балашихинская больница получила новые электрокардиостимуляторы

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Два аппарата кардиостимуляции поступили в отделение кардиологии Балашихинской больницы. Новые устройства взамен старых закупили благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

В Балашихинской больнице установили два новых электрокардиостимулятора. Они необходимы пациентам для навязывания искусственного ритма сердца во время реанимации.

«С помощью такого прибора мы выигрываем время: снимаем острое состояние, стабилизируем сердечный ритм и передаем пациента бригаде скорой помощи, которая выполняет медэвакуацию в региональный сосудистый центр для установки постоянного кардиостимулятора», — пояснил заведующий кардиологическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Илья Мануйлов.

Электрод, установленный в яремную или подключичную вену, влияет на сердечный ритм пациента. Через несколько минут он приходит в норму: 60-80 ударов в минуту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти?

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте