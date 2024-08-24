Балашихинская больница получила новые электрокардиостимуляторы

В Балашихинской больнице установили два новых электрокардиостимулятора. Они необходимы пациентам для навязывания искусственного ритма сердца во время реанимации.

«С помощью такого прибора мы выигрываем время: снимаем острое состояние, стабилизируем сердечный ритм и передаем пациента бригаде скорой помощи, которая выполняет медэвакуацию в региональный сосудистый центр для установки постоянного кардиостимулятора», — пояснил заведующий кардиологическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Илья Мануйлов.

Электрод, установленный в яремную или подключичную вену, влияет на сердечный ритм пациента. Через несколько минут он приходит в норму: 60-80 ударов в минуту.

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