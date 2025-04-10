Администрация Балашихи отчиталась о профиците в бюджете за 2024 год

Восьмого апреля в центральном офисе Многофункционального центра «Мои документы» на улице Советской, 4, прошли публичные слушания об исполнении бюджета городского округа Балашиха за 2024 год. Мероприятие возглавил председатель Совета депутатов и руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов.

В слушаниях также приняли участие председатель контрольно-счетной палаты Балашихи Ирина Пенчук и заместитель главы города Лилия Татевосян. Отчет об исполнении бюджета представила начальник финансового управления администрации Балашихи Елена Ястребова.

По ее словам, в 2024 году объем доходной части бюджета составил 28 миллиардов рублей, а расходной — 27,3 миллиарда рублей. Средства были направлены на реализацию 19 муниципальных программ и выполнение восьми федеральных проектов, охватывающих сферы образования, культуры, формирования комфортной городской среды и демографии.

Значительная часть бюджетных средств была направлена на развитие территорий округа. Помимо расходов на содержание муниципальных учреждений, средства были использованы на строительство и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, ремонт автомобильных дорог общего пользования, благоустройство парковых и лесопарковых зон, создание современных общественных пространств, а также реализацию проекта «Светлый город» по установке наружного освещения. Весомую часть бюджета направили на на замену и модернизацию детских игровых площадок.

Публичные слушания по бюджету — обязательная процедура. После слушаний отчет об исполнении бюджета будет рассмотрен на заседании Совета депутатов.