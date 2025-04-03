Балашиха заняла первое место в Подмосковье по качеству городской среды

Балашиха вошла в семерку лучших среди 62 городов России с населением от 250 тысяч до 1 млн человек, набрав по итогам 2024 года 268 баллов Индекса качества городской среды. В Московской области округ стал лидером, опередив другие муниципалитеты региона.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с институтом развития ДОМ.РФ. Он оценивает 36 показателей, включая благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность социальных объектов и другие аспекты, влияющие на комфорт проживания.

В 2024 году прирост индекса для Балашихи составил 29 баллов (+12,1%), что превышает плановое значение, установленное федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Достигнутые результаты стали возможны благодаря комплексному подходу при реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда». К основным направлениям работы относятся: благоустройство городской среды, привлечение жителей к принятию решений по развитию городской инфраструктуры, создание безбарьерной среды, работа по повышению качества общественного транспорта и дорог.

Эти меры способствуют повышению качества жизни горожан и делают Балашиху более комфортным и привлекательным местом для проживания.