Балашиха вошла в топ-3 лучших округов Подмосковья по эффективности проведения ЕГЭ

Городской округ Балашиха занял почетное третье место в номинации «Лучшие территории по эффективности проведения государственной итоговой аттестации — 2025». Награждение состоялось 23 октября в рамках заседания Коллегии Министерства образования Московской области.

Мероприятие посвятили теме «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА — 2025». В нем приняли участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес, первый заместитель министра образования Анна Гребцова, начальник Управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования Министерства образования Московской области Елена Оброскова.

Во время заседания собравшиеся обозначили ключевые задачи на текущий учебный год, а также обсудили пути повышения качества обучения и эффективной подготовки школьников к выпускным экзаменам.

Почетную грамоту и приз за высокое организационно-технологическое обеспечение проведения Единого государственного экзамена на территории Московской области и достигнутые результаты вручили заместителю главы Балашихи Лилии Татевосян и начальнику управления по образованию Александре Зубовой.

Отметим, что в Балашихе функционирует 41 образовательная организация. Там работают свыше шести тысяч педагогов, которые обучают 108 тысяч детей. В 2025 году 28 учителей подготовили выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, а 29 педагогов стали победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов.