Балашиха вошла в топ-10 городов России по уровню доходов населения в 2024 году

По результатам исследования, составленного Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации, Балашиха вошла в рейтинг городов с самым высоким уровнем душевого дохода по итогам четвертого квартала 2024 года. Эксперты оценили среднемесячные поступления на человека в городах с населением свыше 100 тысяч.

Комментируя результаты исследования, профессор финансового университета Александр Шатилов, подчеркнул, что подмосковные города постепенно приближаются к столице по уровню доходов.

Это связано с несколькими факторами, например, урбанизацией и уменьшением разрыва между Москвой и Подмосковьем: улучшение логистики и интеграция региона в столичные экономические связи способствуют росту доходов. Помимо этого, повлиял и дефицит квалифицированных кадров: в условиях конкуренции за специалистов работодатели в Подмосковье вынуждены повышать заработные платы. В округе также активно развиваются промышленные отрасли: в условиях импортозамещения растет спрос на сферы, развивающиеся в городах-спутниках Москвы, такие как машиностроение, металлургия и химическая промышленность.

Результаты исследования Финансового университета при правительстве Российской Федерации подтверждают высокий уровень экономического развития Балашихи и благосостояния ее жителей.