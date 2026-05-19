Балашиха вошла в программу модернизации военных городков

В Подмосковье продолжат обновление инфраструктуры на территориях бывших военных городков. Итоги уже выполненных работ и планы на ближайшие годы обсудили на форуме «Доверие».

С 2012 года Московская область приняла от Министерства обороны почти 15 тысяч объектов недвижимости и около четырех тысяч гектаров земли. Речь идет о территориях, где долгие годы сохранялись проблемы с коммунальными сетями, жилым фондом и социальными объектами. После передачи военных городков регион начал поэтапное восстановление инфраструктуры.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в период с 2014 по 2018 год работы провели на 278 объектах в 44 военных городках. Изменения коснулись почти полумиллиона жителей. На восстановление инфраструктуры за этот период направили более 6,6 миллиарда рублей.

«Регион принял на себя обязательства по решению комплекса проблем, включая высокий износ жилого фонда и объектов инфраструктуры», — отметил Игорь Брынцалов.

Позже обновление военных городков включили в государственные программы Московской области. В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2022 годы в 35 военных городках реализовали 134 проекта. Работы проводились в 19 муниципалитетах, а объем финансирования составил почти 5,7 миллиарда рублей.

Отдельное внимание власти уделяют капитальному ремонту жилых домов. По словам Игоря Брынцалова, до 2025 года в военных городках завершили ремонт 668 многоквартирных домов. Еще 337 домов вошли в план на 2026–2028 годы. Кроме того, специалисты обследуют состояние 129 зданий, чтобы при необходимости перенести сроки ремонта на более ранний период.

До 2031 года в Подмосковье также намерены модернизировать 58 объектов теплоснабжения. На эти цели предусмотрено 7,7 миллиарда рублей. В регионе продолжат обновление сетей водоотведения и других коммунальных систем.

Глава Балашиха Сергей Юров рассказал о работах в микрорайонах Северный и Заря. По его словам, в Северном уже построили новую газовую котельную и заменили более пяти километров тепловых сетей. Это позволило обеспечить стабильным теплоснабжением почти 30 тысяч жителей.

«Военные городки всегда требуют особого внимания. Долгие годы жители сталкивались здесь с серьезными коммунальными проблемами, и наша задача — системно менять ситуацию», — подчеркнул Сергей Юров.