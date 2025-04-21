Балашиха вошла в число лидеров по покупке земельных участков в Подмосковье

Исследование рынка земельных участков Московской области выявило восточное направление, включающее Балашиху, как безусловного лидера по количеству предложений участков без подряда для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства и садоводческих некоммерческих товариществ. В регионе насчитывается более 35 тысяч таких участков, что свидетельствует о высокой активности как застройщиков, так и покупателей.

В частности, на территорию Балашихи приходится 15 коттеджных поселков, что подчеркивает ее важное место на рынке недвижимости Подмосковья. Территории, прилегающие к Балашихе, также входят в число лидеров по количеству участков вблизи МКАД. Так, Лосиный остров занимает первое место с 1909 участками. При этом более половины всего рынка свободных участков Московской области сосредоточено именно на восточном и западном направлениях.

Директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин отметил, что привлекательность восточного Подмосковья обусловлена живописной природой, развитой транспортной сетью, включая удобное сообщение общественным транспортом, а также перспективами развития дорожной инфраструктуры. Все это делает регион востребованным как среди застройщиков, так и среди покупателей, предлагая широкий выбор недвижимости на любой бюджет и предпочтения.

Лидерство восточного направления и значительное количество земельных участков вблизи Балашихи открывают новые возможности для развития жилищного строительства и улучшения инфраструктуры в городском округе и соседних районах, что обещает дальнейший рост и активное освоение территории.