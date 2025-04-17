Балашиха вошла в число лидеров по количеству индустриальных парков Подмосковья

Восточное направление Московской области, включая городской округ Балашиха, уверенно лидирует по количеству индустриальных объектов. Исследование, проведенное агентством MegaResearch совместно с компанией «Реалитек», показало, что на этой территории расположено 57 индустриальных парков.

Компания «Реалитек» является крупнейшим владельцем индустриальных парков в Восточном Подмосковье, управляя 11 объектами. Из них четыре крупных парка были реализованы непосредственно на территории Балашихи, что делает город одним из ключевых центров промышленного развития региона.

«Реалитек» — девелоперская компания полного цикла, специализирующаяся на разработке и реализации инвестиционных проектов в сфере промышленной, складской и коммерческой недвижимости, а также на создании индустриальных парков.

Лидерство Восточного Подмосковья и активное развитие индустриальных парков, особенно на территории Балашихи, приносят ряд ключевых преимуществ для жителей города. Открытие новых предприятий и расширение существующих способствует снижению уровня безработицы и повышению качества жизни. Увеличение числа предприятий стимулирует экономический рост, повышая налоговые поступления и улучшая инфраструктуру.

Развитие индустриальных парков делает Балашиху привлекательной для инвесторов, что способствует дальнейшему развитию и модернизации городской экономики. Строительство новых объектов требует улучшения транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, что положительно сказывается на качестве жизни горожан.