Балашиха стала лидером Подмосковья по числу домов с разрешенными граффити

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье находится 65 легальных локаций, где можно встретить граффити. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона уточнили, что Балашиха стала лидером в регионе по количеству санкционированных рисунках на стенах домов — 24.

На втором месте расположились Люберцы и Раменское — 11 домов. Тройку лидеров замкнула Кашира — четыре граффити.

В ведомстве также напомнили простые шаги, следуя которым, можно разместить граффити. Во-первых, надо разработать эскиз граффити. Он должен отражать тему и учитывать архитектурные особенности здания.

Во-вторых, необходимо провести общее собрание собственников МКД и согласовать нанесение граффити с жителями. После этого предстоит пройти процесс согласования с администрацией муниципалитета.

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