Балашиха подписала соглашение о сотрудничестве с китайским уездом

В Балашихе состоялось знаковое событие для международных отношений: глава городского округа Сергей Юров и заместитель магистрата Народного правительства уезда Гуань Чжан Ци подписали соглашение о побратимских связях между Балашихой и уездом Гуаньсянь города Ляочэн в Китае. Документ нацелен на укрепление партнерства в таких областях, как промышленность, наука, образование, культура и экономика.

Основы для партнерства были заложены в 2024 году, когда председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов посетил Китай и подписал меморандум о намерениях по установлению побратимских отношений.

«Мы изучили передовые технологии в промышленности и сельском хозяйстве, посетили экологичные производства и промышленные парки. Тот меморандум, согласованный с правительством Московской области, стал отправной точкой для нынешнего соглашения», — пояснила заместитель главы Балашихи Ирина Шведова.

В рамках визита китайская делегация уже побывала в парке «Пехорка» и планирует посетить ключевые предприятия Балашихи, включая фабрику обоев «Палитра», компанию по производству бытовой химии «Коттон Клаб» и фармацевтическое предприятие «Ретиноиды».

Подписание соглашения стало важным шагом в укреплении международных связей Балашихи и открыло путь для долгосрочного сотрудничества с динамично развивающимся регионом Китая.