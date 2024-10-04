Концерт классической музыки пройдет во Дворце культуры в Балашихе 4 октября

Творческий сезон 2024-2025 годов в виртуальном концертном зале Балашихи начнется 4 октября. Первая встреча будет посвящена Международному дню музыки и пройдет в камерном зале Дворца культуры «Балашиха» в 17:00.

Виртуальный концертный зал появился в Балашихе в прошлом году и знакомит жителей с классической музыкой. В новом сезоне запланировано пять тематических встреч, посвященных искусству. Вход на все мероприятия свободный.

«В прошлом сезоне мы погрузились в мир цифровой культуры, посмотрели фрагменты фильмов и совершили путешествие в Москву и Санкт-Петербург. Теперь ждем новых интересных программ», — делится впечатлениями местная жительница Ольга Петрова.

Подробную информацию о проекте и афишу мероприятий можно найти на сайте управления культуры администрации Балашихи. Виртуальный концертный зал дает жителям Балашихи возможность приобщиться к лучшим образцам академического искусства.

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