Балашиха и Реутов обсудили благоустройство территорий вдоль Горьковского шоссе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, выполняя поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева , провел рабочую встречу с руководством Реутова. Совещание было посвящено содержанию и благоустройству территорий, прилегающих к Горьковскому шоссе.

В обсуждении приняли участие представители силовых структур и надзорных органов. На встрече были рассмотрены вопросы состояния коммерческих объектов вдоль трассы. Сергей Юров сообщил, что с арендаторами и собственниками, чьи объекты не соответствуют установленным стандартам, провели разъяснительные беседы.

«Мы указали на имеющиеся недочеты и установили четкие сроки для их исправления», — подчеркнул Сергей Юров.

Основной целью совещания стало обеспечение чистоты, безопасности и соблюдения нормативов на территориях вдоль федеральных и региональных дорог. Сергей Юров отметил, что контроль за выполнением этих задач будет осуществляться на постоянной основе, чтобы поддерживать порядок и комфорт для жителей и гостей региона.