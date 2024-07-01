Балашиха и Могилев стали городами-побратимами

Глава Балашихи и председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев подписали соглашение об установлении побратимских связей между Балашихой и Могилевом.

В планах выстраивать культурные и экономические связи.

«Безусловно, это важный шаг для наших городов. Могилев — промышленный город, а в Балашихе большое количество промышленных предприятий. Уверен, что наши взаимоотношения будут расти и развиваться», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В 2006 году между Балашихой и Могилевом уже было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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