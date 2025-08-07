Балашиха и Клин победили в конкурсе лучших муниципальных практик Подмосковья

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Повышение эффективности управления территорией» победу одержали два округа — Балашиха и Клин.

Они представили сильные проекты и набрали наибольшее количество баллов в таких направлениях, как привлечение инвестиций, управление инфраструктурой и имуществом, а также поиск дополнительных источников дохода для местного бюджета.

Заявки победителей уже направили на федеральный этап конкурса, где их оценит комиссия из экспертов. Сам конкурс проводят с 2017 года. Он помогает выявлять и распространять лучшие решения в сфере управления на местах. Участвовать могут проекты, связанные с развитием ЖКХ, транспорта, социальной сферы, бизнеса и цифровизации.

В 2025 году в конкурсе будет пять номинаций, и в каждой выберут по десять победителей. Они получат денежные премии, дипломы, а также шанс масштабировать свои проекты на федеральный уровень.