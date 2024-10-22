Балашиха и китайский уезд Гуанъсянь стали городами-побратимами

Меморандум об установлении дружественных отношений и сотрудничестве заключен между городским округом Балашиха и уездом Гуанъсянь города Ляочэн провинции Шаньдун в Китайской Народной Республике. Города-побратимы в ближайшие пять лет будут обмениваться опытом и сотрудничать в различных сферах.

Документ подписали председатель партийного комитета уезда Гуанъсянь Чжан Сюэхон и глава Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов. Городской округ намерен регулярно контактировать с коллегами из Китая и проводить совместные мероприятия.

Делегация муниципалитета посетила Китай с рабочей поездкой. Представители Балашихи побывали в сухопутном порту Гуаньчжоу и цифровом фруктовом саду Guan You, посетили сандунскую компанию по производству продуктов питания и демонстрационный парк технологий Линьчжи в уезде Гуань, а также множество других предприятий. Программа визита была очень насыщенной.

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