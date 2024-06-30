Бал выпускников прошел в парке «Крестов брод» в Шатуре

Фото: Даниил Коблов

В парке «Крестов брод» Шатуры прошел выпускной бал для одиннадцатиклассников. В этом году школы округа окончили более 200 ребят.

Медалей, подтверждающих окончание учебы с отличием, удостоился 41 выпускник округа. Торжественное вручение прошло на выпускном балу. Медали ребята получили из рук главы городского округа Алексея Артюхина. В Шатуре есть выпускники, сдавшие экзамены на 100 баллов. Мультистобалльником стала Виктория Наклескина. На «отлично» она сдала русский язык и литературу.

Праздничная программа бала была насыщенной. Работали мимы, фокусники и ходулисты. Здесь можно было нарисовать портрет на память, поучаствовать в мастер-классе по росписи картин, приготовить мороженое. Каждый школьник написал себе письмо в будущее.

Даниил Коблов
Фото: Даниил Коблов
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Даниил Коблов
Фото: Даниил Коблов
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Даниил Коблов
Фото: Даниил Коблов
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В ближайших планах выпускников поступление в высшие учебные заведения. Самые популярные профессии среди вчерашних школьников: политологи, юристы, экономисты и авиаконструкторы.

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