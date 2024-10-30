Осенний бал провели к 9-летию гимназии в Видном

Флагманское образовательное учреждение Ленинского округа отметило свой девятый день рождения. В честь этой знаменательной даты в гимназии прошел традиционный осенний бал.

Темой праздника в этом году стали грани человеческой личности — добро и зло. Целый месяц воспитанники гимназии готовились к балу — учились танцевать вальс, полонез и другие танцы. Представление получилось красочным и интересным. На сцене ожили герои русских классиков — Толстого, Достоевского, Чехова, Булгакова. Старшеклассники, выпускники и педагоги разыграли театрализованные сценки и исполнили классические бальные танцы.

Директор Видновской гимназии Елена Борисова рассказала, что мероприятие очень любят все ученики, выпускники прошлых лет тоже приходят на бал с удовольствием. «Это отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлых эпох, прикоснуться к миру литературы и танца», — отметила Елена Борисова.

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