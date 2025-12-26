Бал-спектакль по роману «Война и мир» показали в Химках

В Химках прошел традиционный бал-спектакль «Времена не выбирают», созданный по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Традиция проведения мероприятия была заложена режиссером и профессором МГИК Игорем Скляром, память которого почтили в ходе концерта.

Мероприятие собрало более 140 учеников из школ «Лидер», «Триумф», «Лига первых», кадетского корпуса, школы № 8 имени Матвеева и лицеев № 10 и № 7, которые в исторических костюмах исполнили вальсы и драматические сцены. Танцевальные постановки органично переплетались с миниатюрами, создавая целостное художественное повествование.

«В организации помогали наши дорогие друзья, наша постановочная команда. Основу для этого ежегодного проекта составляет молодежный театр МБКТ, художественным руководителем которого я являюсь», — рассказала режиссер-постановщик бала-спектакля Екатерина Плискунова.

Этот культурный проект объединяет школьников, увлеченных историей, литературой и театральным искусством.