Бал Олимпийцев прошел в Жуковском

Город вновь подтвердил статус спортивного центра Подмосковья, приняв легкоатлетический турнир «Бал Олимпийцев». Уже в сорок второй раз авиаград открыл двери своим гостям и жителям, стремящимся испытать свои силы в мире бега.

Ежегодные соревнования проводятся в рамках всероссийской акции «Спорт — норма жизни».

«За годы существования они превратились в важное спортивное событие, собирающее десятки юных талантов со всего Подмосковья. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 150 юношей и девушек 2012–2016 годов рождения», — сообщили организаторы.

Программа турнира включала забеги на четыре классические дистанции: короткие спринтерские отрезки длиной 30 метров, промежуточные испытания на дистанциях 150 и 300 метров, а также проверку выносливости на 600 метров.

«Ребята, верьте в себя, все реально, стоит только поставить перед собой цель», — отметил олимпийский чемпион, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский.