Бал медалистов прошел в Серебряных Прудах

Торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» первой и второй степеней состоялась в Серебряно-Прудской общеобразовательной школе имени маршала Чуйкова. В этом году наградили 10 выпускников из Серебряно-Прудской, Совхозной и Узуновской школ.

Торжественное вручение наград провели глава муниципального округа Олег Павлихин и начальник управления по образованию Светлана Егорова. Они пожелали ребятам, чтобы их победа стала началом большого и светлого пути. Гости верят что выпускники продолжать смело идти к своим целям и всегда верить в собственные силы.

Эти медали стали заслуженной наградой за годы упорного труда и целеустремленности. Успехи учеников — это не только их личное достижение, но и вклад родителей и наставников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Он отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание.