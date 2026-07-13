Бал медалистов прошел в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Бал медалистов собрал одинцовских выпускников, показавших высокие результаты в учебе. В этом году золотые медали получили 473 школьника, серебряные — 288 ребят, что стало рекордным показателем для всего округа.

Участников поздравил с завершением школьного этапа глава муниципалитета Андрей Иванов, который отметил значимость их достижений.

Высокие результаты школьники показали и на Едином государственном экзамене. Выпускники получили 64 стобалльных результата, а восемь ребят набрали максимальные баллы сразу по двум предметам. Особого успеха добился Андрей Забудский из школы «КвантУм», который первым в истории округа получил 300 баллов по итогам ЕГЭ.

Праздничная программа включила церемонию награждения, проход по красной дорожке, фотозоны, фуршет, файер-шоу и концертную часть. Танцевальный мастер-класс для выпускников провел хореограф Евгений Папунаишвили, а завершением вечера стало выступление певицы Мии Бойки.