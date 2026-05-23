Бал амбассадоров профессионалитета прошел в Серпухове

Во дворце культуры «Россия» 22 мая состоялось мероприятие «В дружбе народов — единство России». Его организовали в рамках Года единства народов России, объявленного президентом.

Участниками стали амбассадоры Серпуховского, Губернского и Коломенского аграрного колледжей — талантливые студенты, которые не только осваивают профессии, но и активно участвуют в общественной жизни.

Торжественную часть открыли приветственными словами председатель окружного Совета Михаил Шульга, первый заместитель директора Губернского колледжа Татьяна Молчанова и директор по персоналу и внешней политике предприятия «Ратеп‑Инновация» Сергей Савин.

Культурная программа погрузила гостей в атмосферу старинных традиций. Участники исполнили полонез, танцевальные игры «Гудки» и «Колодец», малый фигурный вальс и московскую кадриль.

Особую ценность составили выступления солистов студии «Сильфида» Никиты Баранчева и Анастасии Павловой, чемпионов России по шоу спортивных бальных танцев Алексея Титова и Екатерины Крыловой, а также чемпионов Московской области Дмитрия Телегина и Марии Шамрай. За художественную постановку отвечала сценограф Джамиля Старостина.

Бал оставил у участников и гостей незабываемые впечатления, укрепил дружеские связи между студентами и напомнил о важности сохранения традиций и единства народов России.