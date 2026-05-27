Бал амбассадоров чемпионата профмастерства провели в колледже «Подмосковье»
В колледже «Подмосковье» 26 мая впервые прошел «Бал амбассадоров Профессионалитета», объединивший студентов из Клина и Солнечногорска. Они проявили себя не только в учебе, но также в профессиональной и общественной деятельности.
Почетными гостями вечера стали представители общественной организации «Дети войны», а также писатель, журналист и краевед Вячеслав Пернавский.
Организаторы постарались воссоздать атмосферу классических светских балов. В культурной программе приняли участие 12 пар студентов, исполнивших полонез, фигурный вальс и московскую кадриль.
Торжественный вечер завершился чаепитием, которое объединило за одним столом представителей разных поколений.
В колледже отметили, что статус амбассадора федерального проекта «Профессионалитет» подразумевает не только высокий уровень профессиональной подготовки, но и умение достойно представлять учебное заведение, вдохновлять окружающих и сохранять культуру общения. Участники мероприятия выразили надежду, что бал станет новой ежегодной традицией колледжа.е