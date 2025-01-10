Баки обновили еще на 30 контейнерных площадках Каширского кластера

Региональные операторы Московской области реализуют масштабную программу по ремонту и восстановлению баков на контейнерных площадках. Так, за первую неделю 2025 года работы провели более чем на 30 объектах Каширского кластера.
Баки заменили в поселке Мисайлово, в деревне Дрожжино, в селе Молокове, в Видном, в Коломне, Луховицах, Кашире и других населенных пунктах.
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