Байкеры Солнечногорска открыли летний сезон мотопробегом | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:21 Байкеры Солнечногорска открыли летний сезон мотопробегом Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Более 50 байкеров приняли участие в мотопробеге в Солнечногорске. Они стартовали от культурно-досугового центра «Тимоново» и проследовали колонной по главным улицам города, Ленинградскому и Пятницкому шоссе.

В числе участников мотопробега были байкеры из клуба «Ночные волки», а также из Зеленограда, Красногорска, Дмитрова и Рязани. Колонна мотоциклистов проследовала под сопровождением сотрудников Госавтоинспекции.

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«Открытие мотосезона — это праздник всех мотоциклистов и просто любителей. С мая по сентябрь наступает благоприятное время для выезда на двухколесном транспорте. Отмечу, что мотоциклистам необходимо обладать определенными навыками и большим опытом вождения, а также помнить основные правила — соблюдать скоростной режим, дистанцию, очередность проезда и обязательно использовать средства защиты», — сказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Напомним, что солнечногорское отделение клуба «Ночные волки» проводит такие мотопробеги с 2012 года.

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