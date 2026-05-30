Байкеры почтили память Юрия Гагарина в Звездном городке

Члены мотоклуба «Ночные волки» во главе с основателем Александром Залдастановым по прозвищу «Хирург» приехали в Звездный городок для участия в патриотической акции. Целью мероприятия было сохранение памяти о первом космонавте планеты.

На территории Звездного городка прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину. В событии приняли участие байкеры, глава городского округа Артем Вольчак, космонавты и сотрудники госкорпорации «Роскосмос».

В своем выступлении глава городского округа Артем Вольчак подчеркнул важность сохранения исторического наследия: «Мы с теплотой вспоминаем ветеранов — и тех, кто прокладывал путь к звездам, и тех, кто с нуля строил наш городок. Низкий вам поклон».

Одной из главных миссий мотоклуба в этот день стала символическая акция. Байкеры взяли горсть земли около памятника первому космонавту, набрали ее в специальные колбы и торжественно пообещали развезти эту землю по разным городам России — в те места, с которыми была связана жизнь и служба Юрия Гагарина.