Байкеры из мотоклуба «Шереметьево» посетили парк «Патриот» в Одинцове

Колонна стартовала из авиагавани, проследовала по центральной кольцевой автодороге вокруг Москвы и финишировала в парке «Патриот». Сотрудники аэропорта и авиакомпаний посетили музей с образцами советской военной бронетехники, возложили цветы к мемориальному комплексу и стали зрителями шоу «Танковый вальс».

Боевые возможности на полигоне продемонстрировал легендарный Т-62. Памятные пробеги мотоклуб устраивает уже пятый год подряд, однако в этот раз мероприятие собрало рекордное количество участников.

Локацию для финиша выбрали символичную. Одинцовский парк «Патриот» — это уникальная площадка, где представлены объекты, равных которым нет не только в России, но и во всем мире. Здесь каждый может узнать о ратной истории страны.