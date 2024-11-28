Баянисты из Воскресенска стали призерами фестиваля народного искусства

Педагоги и воспитанники культурных учреждений в Воскресенске стали победителями и призерами нескольких конкурсов различного уровня в ноябре. Антон Емельянов, Андрей Сметухин и Игорь Егерев — лауреаты II степени II Всероссийского фестиваля народно-инструментального искусства «Детская академия» на базах «Российской академии музыки имени Гнесиных» и «Детской музыкальной школы имени М. М. Ипполитова-Иванова».

Баянисты — воспитанники педагога Детской школы искусств № 3 Дмитрия Сметухина.

Воспитанники отделения «Элегия» победили в областной выставке «Жуковское притяжение». Матвей Васильев, Виктория Морозова, Алена Ерохова и Анастасия Афонина завоевали третье место, а Ксении Капрановой вручили диплом «За лучшее композиционное решение». Вера Панфенова и Ульяна Щербакова получили дипломы участников.

Инструментальный ансамбль Детской школы искусств № 2 в составе Елены Руссу, Арины Леонтьевой, Натальи Бушуевой, Игоря Птицына и Ивана Тумакова занял третье место на фестивале «Общественная филармония — играют преподаватели». Педагоги школы искусств № 2 получили дипломы участников.

Воспитанница Заслуженного работника культуры Московской области Николая Князькова приняла участие во II Открытом фестивале детского и юношеского творчества «Искры рассвета» в Москве.

Ученица школы № 2 Лилия Дунаева получила специальный приз на всероссийском конкурсе современной песни «Красная гвоздика. Дети» имени Иосифа Кобзона.

Театр детской песни «Golden Star» занял второе и третье место на Международном фестивале «Максимальный уровень. The Voice» в Москве.

Воспитанники младшей группы студии спортивного бального танца победили в фестивале-турнире по танцевальному спорту среди начинающих «Кубок Максимум».

Ансамбль народной песни «Радушие» и вокальная группа «Радушечки», а также солисты коллективов Культурно-досугового центра стали лауреатами I степени I Всероссийского творческого конкурса «Любимой маме посвящается!».

Театральная студия «Открытие» и Кукольный театр «Самоцветы» стали лауреатами II и I степеней V Межрегионального заочного конкурса художественного слова «Глаголица». Руководители студий Лариса Филиппова и Мария Баскакова получили благодарственные письма за мастерство и профессионализм. Марию Баскакову отметили за лучшее художественное оформление спектакля.

Успешно в ноябре выступили библиотекари из Воскресенска. Заведующая в рабочем поселке «Хорлово» Татьяна Морозова и библиотекарь I категории Татьяна Маркелова победили на III Всероссийском конкурсе «Гордость страны» в номинации «Корзиночка для мамы». Главный библиотекарь Галина Васильчук библиотеки имени Гофф стала полуфиналистом конкурса краеведов по работе с молодежью.

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