Бадминтонисты из Воскресенска выступят на первенстве России в ноябре

Юные бадминтонисты из Воскресенска Милена Алиева и Матвей Османов победили на региональном первенстве среди детей до 13 лет. Ребята представят Московскую область на первенстве России, которое пройдет в Омске с 6 по 12 ноября

В городском округе Раменское во Дворце спорта «Борисоглебский» состоялось первенство региона по бадминтону среди детей до 13 лет. Участниками состязаний стали порядка 100 юных спортсменов Подмосковья. На соревнованиях выступили воспитанники отделения бадминтона учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по единоборствам».

Спортсмены продемонстрировали высокие результаты: Милена Алиева победила в парном, смешанном разрядах и стала третьей в одиночном. Бадминтонист Дмитрий Волков занял второе место в смешанном и третье в парном разрядах. Матвей Османов в парном разряде взял бронзу.

По итогам состязаний Милена и Дмитрий вошли в состав сборной Московской области. Ребята отправятся в Омск, где представят область в первенстве России по бадминтону, оно продлится с 6 по 12 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».