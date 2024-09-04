Бадминтонисты из Воскресенска вошли в состав сборной Московской области

Бадминтонисты из Воскресенска успешно выступили на первенстве Московской области. Они вошли в состав сборной региона, которая примет участие во всероссийском этапе в Ставрополе.

Первенство Московской области по бадминтону прошло в Коломне. Более 10 муниципальных образований приняли в нем участие. Спортсмены из Воскресенска успешно выступили в категории среди юношей и девушек до 15 лет. Золото в парном разряде завоевала Василиса Ицкова, воскресенские бадминтонисты также привезли серебро и бронзу. Некоторые спортсмены поднимались на пьедестал несколько раз.

Василиса Ицкова, Егор Королев, Михаил Дренин и Максим Орлов вошли в состав сборной Московской области и примут участие в первенстве России. Соревнование пройдет в Ставрополе с 7 по 13 октября.

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