Бадминтонисты из Воскресенска стали призерами всероссийского турнира

Более 300 спортсменов из 15 регионов России вели борьбу за награды в категориях «юноши» и «юниоры». Конкуренция на турнире, который имеет ранг «Три звезды» и входит в Единый календарный план Министерства спорта России, была очень высокой.

Прекрасные результаты и уровень подготовки показали воспитанники отделения бадминтона спортивной школы по единоборствам из Воскресенска. Победительницей в одиночном и парном разрядах стала Василиса Ицкова. Егор Королев завоевал золотую медаль в парном разряде и бронзовую — в одиночном. Михаил Дренин победил в парном разряде, стал серебряным призером в одиночном и бронзовым — в смешанном разряде.

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