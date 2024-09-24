Бадминтонисты из Воскресенска стали призерами всероссийских соревнований

В Ростове-на-Дону прошли всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Ростов Дон 2024». Городской округ Воскресенск на турнире представили воспитанники отделения бадминтона Спортивной школы по единоборствам.

Соревнования, имеющие ранг «три звезды», собрали более ста спортсменов из 14 регионов страны.

Воскресенские спортсмены показали отличные результаты на соревнованиях. Василиса Ицкова завоевала первое место в одиночном и парном разрядах, а также второе место в смешанном разряде. Матвей Османов занял второе место в парном и смешанном разрядах и третье место в одиночном. Егор Королев стал первым в смешанном разряде и вторым в парном. Михаил Дренин одержал победу в одиночном разряде и занял второе место в парном. Максим Орлов завоевал третье место в парном разряде, а Матвей Сиротинин — третье место в парном и смешанном разрядах. Алексей Борисов также занял третье место в парном разряде.

Эти достижения свидетельствуют о высоком уровне подготовки воскресенских спортсменов и их стремлении к победам на всероссийской арене.

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