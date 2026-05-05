Бадминтонисты из Воскресенска стали призерами межрегиональных соревнований

С 1 по 3 мая в подмосковном Красноармейске прошли межрегиональные детские, юношеские и юниорские соревнования по бадминтону, посвященные памяти заслуженного тренера России Бориса Глебовича. Турнир собрал 250 участников из Москвы, Московской и Тверской областей.

Воскресенские спортсмены отличились в одиночном, парном и смешанном разрядах. В копилке юниоров оказалось 19 медалей различного достоинства, большинство из которых — золотые.

В смешанном разряде первое место заняли Вера Желтухина, Дмитрий Волков, Виктория Дренина и Матвей Османов. В парном разряде золото взяли Дмитрий Волков, Владислав Родионов, Милена Алиева, Виктория Дренина и Дарья Дорошкевич. В одиночном разряде победил Михаил Дренин.

Серебряными призерами стали Вера Желтухина (одиночный разряд), Дмитрий Волков (одиночный), Виктория Зульфугарова (парный), Милена Алиева (смешанный), а также Виктория Дренина (смешанный). Бронзу завоевали Владислав Родионов (смешанный), Михаил Дренин (смешанный), Виктория Зульфугарова (смешанный), Виктория Дренина (одиночный) и Матвей Османов (парный).

Результат выступлений на турнире стал наградой за труд спортсменов и их наставников, а также стимулом для дальнейших достижений.