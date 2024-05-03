Бадминтонисты из Воскресенска победили во Всероссийском турнире | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 19:10 Бадминтонисты из Воскресенска победили во Всероссийском турнире Unsplash

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В Сарове состоялись Всероссийские юношеских соревнования по бадминтону «Атомный волан». Городской округ Воскресенск представили воспитанники отделения бадминтона «Спортивной школы по единоборствам».

Всего в турнире приняли участие 122 спортсмена из разных городов России. Спортсмены из Воскресенска завоевали звание лучших в своих возрастных категориях. Дмитрий Волков, Михаил и Виктория Дренины, Егор Королев, Матвей Сиротин и Тимур Шкуренков стали обладателями золотых медалей.

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