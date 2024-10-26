Бадминтонисты из Одинцова выступили на всероссийских соревнованиях

Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону «Кубок Ярослава Мудрого» прошли в Ярославле с 19 по 22 октября. В них приняли участие спортсмены из Одинцовского округа.

На прошедшем этапе первенства России по бадминтону, который собрал почти 300 спортсменов из 19 регионов России и Республики Беларусь, блестяще выступили воспитанники спортивной школы «Одинцово».

Арина Вуйтикова стала настоящей звездой турнира, завоевав первое место как в одиночном, так и в парном разрядах. В паре с ней победителями стали Платон Акулов и Максим Армасарь, которые также заняли первое место в парном разряде.

Серебряная медаль в смешанном парном разряде досталась Кириллу Богомолову, также представляющему спортшколу «Одинцово». Бронзовые награды в одиночных разрядах завоевали Платон Акулов, Владислав Жарких и Дарьяна Цецулина. В парных разрядах бронзу получили Кирилл Богомолов с Артемом Шинкиным, Илья Ашмарин с Егором Камаловым, а также Александра Голоднова, Анна Стеценко и Дарьяна Цецулина.

Руководитель спортивного учреждения Владимир Леонтьев отметил, что юные бадминтонисты спортшколы «Одинцово» отлично выступили на соревнованиях. Благодаря высокому уровню подготовки они стали победителями и призерами в различных разрядах.

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