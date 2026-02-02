Бадминтонисты из Одинцова выиграли медали на областном первенстве

Одинцовские спортсмены показали отличные результаты на областных соревнованиях по бадминтону. Юные атлеты выиграли медали всех достоинств.

Воспитанники спортивной школы «Одинцово» выступили особенно успешно. Бадминтонистки завоевали золотые, серебряные и бронзовые награды, что дает им право участвовать в первенстве России.

«Арина Вуйтикова выиграла золото в парном разряде и серебро — в одиночном. Ксения Коломиец заняла третье место в одиночном разряде, а Арина Яралова и Елизавета Бурцева взяли бронзу в парном разряде», — рассказал руководитель школы Владимир Леонтьев.

Тренеры Андрей и Ромина Ашмарины также внесли большой вклад в этот успех. Их поздравляют вместе со спортсменами.

Спортивная школа «Одинцово» — крупнейшее учреждение допобразования в муниципалитете. В ней развивают девять видов спорта, включая хоккей, футбол, настольный теннис и художественную гимнастику.